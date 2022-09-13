Глядачі обрали на цю роль Христину Соловій, Анжеліку Рудницьку і Мирославу Салій.

13 вересня "Суспільне" оголосило імена трьох людей, які увійдуть до складу журі на нацвідбір Дитячого Євробачення-2022. Глядачі обрали на цю роль Христину Соловій, Анжеліку Рудницьку і Мирославу Салій.

Відомо, що найбільшу підтримку отримала співачка й авторка пісень, лауреатка багатьох премій, зокрема "YUNA", Христина Соловій. За неї проголосувало 26%. На другому місці співзасновниця дитячої фольклорної студії "Правиця", викладачка сучасного вокалу з 15-річним досвідом Мирослава Салій з 19% голосів. 15% отримала заслужена артистка України, телеведуча, художниця, засновниця мистецької агенції "Територія А" Анжеліка Рудницька. Голосування проводилося онлайн.

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Також у конкурсі брали участь Даріна Красновецька, KRUTЬ, Влад Дарвін, Тоня Матвієнко, Михайло Клименко, Софія Іванько та Сергій Кейн.

Нагадаємо, Дитячий пісенний конкурс Євробачення 2022 відбудеться у грудні 2022 у Вірменії. Раніше "Суспільне" заявило, що Україна також братиме участь у цьому конкурсі.

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