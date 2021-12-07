MELOVIN боїться засудження з боку українців.

Український артист MELOVIN розповів, що в Росії у нього є потужна фан-база. І якби він поїхав в країну-агресор з концертом, то цілком міг би зібрати зал. При цьому він боїться засудження з боку українців і не хоче бути вигнанцем у власній країні.

"Я хотів би, звичайно, поїхати там виступити, у мене там багато фанатів. Розумію, що можу там зібрати зал. Але страшно. Одразу станеш антигероєм в Україні. Це страшно, коли ти не можеш приїхати в рідну країну, де тебе вважають просто вигнанцем. І у мене всередині бореться бажання стати більш масштабним в інших країнах, де тебе розуміють, і разом з тим повернутися і бути вигнанцем у своїй країні", - сказав артист на YouTube-каналі "Українська правда".

Читайте такожЕкс-"холостяк" Макс Михайлюк у центрі Києва збив людинуКрім того, він обурився, що російські зірки приїжджають в Україну, а українські не можуть поїхати в РФ. Для нього така ситуація незрозуміла, бо наші артисти в будь-якому випадку привозять гроші в Україну.

Нагадаємо, раніше шоумен Ігор Кондратюк назвав хворими виступаючих в РФ артистів.

"У нас одночасно йде війна і "нам яка різниця?". Мені здається, це роздвоєння особистості просто клінічне. І я не хотів би хворіти на цю хворобу. Хто вважає, що "культура поза політикою" – хворі, я стверджую", - сказав Кондратюк.

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Автор: Діана Могилєвич