Цікаво, чи про справжні почуття до партнерки йдеться?

Після вильоту з "Танців з зірками" співак MELOVIN зізнався у коханні своїй партнерці з шоу Лізі Русіній.

Про це він вирішив розповісти на своїй сторінці в Instagram.

"Ода любові до однієї дівчини з одеською кров'ю! Ти надто прекрасна, і мене це бісить. Люблю", – написав MELOVIN.

Свій допис він супроводив відео, на якому пристрасно цілує Лізу після оголошення результатів на шоу "Танці з зірками".

Читайте такожСолістка гурту KAZKA шокувала результатами схуднення на "Танцях з зірками" (фото, відео)Як повідомляв УНІАН, у дев'ятому випуску шоу "Танці з зірками" проект покинула пара MELOVIN та Лізи Русіної. Після оголошення результатів голосування співак не стримався й нецензурно вилаявся, а також поцілував свою партнерку з танців.

Хореограф Ілона Гвоздьова емоційно відреагувала на виліт співака MELOVIN з шоу "Танці з зірками". "Не дякуйте! І пам'ятайте, все в цьому житті бумеранг! Не зарікайся, не біжи попереду паровоза, не кидайся гучними фразами, якщо не вистачає досвіду, розуму і професіоналізму. Тепер я можу спокійно спати! Вибачте, накипіло, і справедливість восторжествувала!"- написала вона на своїй сторінці в Instagram.

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Автор: Ольга Робейко