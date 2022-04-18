До цього телеведуча виступила в "Лужниках".

Опальна телеведуча Регіна Тодоренко спокійно живе і працює в Росії, поки в її рідній Україні йде війна.

Довгий час вона мовчала про війну в Україні, прикриваючись різними політичними поглядами з чоловіком Владом Топаловим. Втім, після вбивства її екс-коханого в Бучі, вона таки перервала мовчання і опублікувала свічку.

Потім вона знову грала в мовчанку. Днями Регіна виступила на концерті в "Лужниках". У мережі її буквально захейтили за такий вчинок. Тому Тороденко вирішила попросити миру між двома країнами, які зараз воюють з вини Росії.

Телеведуча оприлюднила фото соняшників з ромашками і написала: "Світ зобов'язаний бути в живих квітах. Соняшник - квітка України, ромашка - квітка Росії".

Нагадаємо, раніше Олексій Дурнєв назвав Джигана і Тодоренко тупими.

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