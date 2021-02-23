У Віктора Павліка і Катерини Репяхової народиться син.

Дружина українського артиста Віктора Павліка і за сумісництвом його концертний директор Катерина Репяхова опублікувала в Instagram відео, на якому розсекретила стать майбутньої дитини.

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На кадрах Віктор і Катерина відкривають величезну коробку, всередині якої сині повітряні кулі. Таким чином стало зрозуміло, що у пари народиться син.

"Я була настільки шокована, що стояла як укопана, коли побачила колір кульок. А за пів години до відкриття коробки я просто плакала. Без зупинки. І не могла взяти себе в руки. Це точно найбільш хвилюючий момент у моєму житті", - розповіла Катерина.

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Автор: Діана Могилєвич