Дружина українського артиста Віктора Павліка і за сумісництвом його концертний директор Катерина Репяхова опублікувала в Instagram відео, на якому розсекретила стать майбутньої дитини.
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На кадрах Віктор і Катерина відкривають величезну коробку, всередині якої сині повітряні кулі. Таким чином стало зрозуміло, що у пари народиться син.
"Я була настільки шокована, що стояла як укопана, коли побачила колір кульок. А за пів години до відкриття коробки я просто плакала. Без зупинки. І не могла взяти себе в руки. Це точно найбільш хвилюючий момент у моєму житті", - розповіла Катерина.
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