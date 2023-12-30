Катя Павлік поділилася, що передчувала неприємності.

Український відомий співак Віктор Павлік опинився у центрі уваги після того, як дружина Катерина (дівоче прізвище - Репяхова) повідомила, що переживає свою трагедію.

Жінка у в Instagram показала відео, на якому видно, як вона спускається у метро. Потім вона опублікувала світлину, на якій видно руку чоловіка під крапельницею (швидше за все - це її чоловік).

"Поки країна переживає таке лихо (наслідки масованого ракетного удару РФ, здійсненого 29 грудня, - Ред.), я переживаю свою трагедію… Не дарма в мене була така тривога на душі, інтуїція мене ніколи не підводила", - підписала ролик Катя Павлік.

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На фото, на якому може бути зазнятий співак у лікарні, вона розмістила такий текст: "Інакше уявляла собі кінець року. Бережіть себе. Зустрінемося вже в новому році".

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Віктор Павлік та Катя Репяхова одружилися у 2020 році. У пари влітку 2021 року народився син, малюка назвали Михайло.

Влітку цього року стало відомо, що співаку стало зле після того, як він сходив у баню. Його дружина розповідала, що в артиста земля йшла з-під ніг та темніло в очах. Саме тому Павліка вирішили обстежити - пара поїхала у лікарню.

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