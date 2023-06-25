У артиста проблеми зі здоров'ям.

Український музикант Віктор Павлік поскаржився на погане самопочуття після походу в баню. Йому стало зле після того, як він пірнув у холодний басейн.

Його дружина Катерина Репяхова розповіла, що у Віктора Франковича земля з-під ніг йде і темніє в очах після такого контрасту. Тому вони вирішили обстежитися і поїхали в лікарню.

"Робили дуплексне сканування екстракраніальних відділів брахіоцефальних судин. Не пив кави вранці, не курив. А якісь атеросклеротичні бляшки є", - написала Катя в інста-сторіз.

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Також Репяхова зазначила, що Павлік після травми руки проходив курс ударно-хвильової терапії, проте вона поки не дала ніяких результатів. За її словами, рука у артиста болить як і раніше.

Однак Катерина зазначила, що незважаючи ні на що любить свого чоловіка.

"Його вік дає про себе знати. Але я все одно його люблю", - написала дівчина.

Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павліка поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Через нерви у неї зіпсувався апетит, через що у неї не було сил навіть тримати на руках маленького сина. Більш того, вона нещодавно ледь не знепритомніла прямо на вулиці.

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