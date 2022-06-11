Днями Михайлу Павлику виповниться рік.

Український співак Віктор Павлік показав відео з домашнього архіву. На кадрах однорічна дитина сміливо стоїть на ніжках. Радісною звісткою про перші кроки дитини Павлик поділився у своєму Instagram-блозі.

На записі видно, що маленький Міша сам стоїть на підлозі і тримається руками за посудомийну машину. Шанувальники розчулилися такою публікацією.

Зазначимо, 15 червня 2021 року Віктор Павлік вчетверте став батьком. Для його дружини Катерини Репяховой Міша - первісток. Нещодавно Катя поділилася, що відзначати перший день народження синочка вони планують в Івано-Франківську.

Нагадаємо, Катерина Репяхова повернулася до Віктора Павлика після двох місяців розлуки. Блогер з маленьким сином Мішею і мамою покинула Україну практично відразу після повномасштабного вторгнення РФ.

Також УНІАН писав, що Віктор Павлік покинув Україну для виступу в рамках благодійного концерту.

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