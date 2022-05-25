Зараз український співак дає благодійні концерти для військових всередині рідної країни, і для зарубіжної публіки за її межами.

Дружина українського артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова вирушила з Ізраїлю додому до Києва. Зі своїм чоловіком вона зустрілася в Німеччині. У підписників виникло питання, як Павлик опинився за кордоном. У своєму Instagram-блозі Катя розповіла, що народний артист України дає благодійні концерти за кордоном.

Також Катерина показала, як Віктор Павлік проводить час з маленьким сином після розлуки довжиною в два місяці.

Зазначимо, Катерина Репяхова разом зі своєю мамою і сином Мішею покинула Україну практично відразу після повномасштабного вторгнення РФ. Блогер запевнила, що поїздку в Ізраїль до своєї сестри планувала давно. Там вони пробули два місяці і повернулися додому.

Катя каже, що дуже хотіла швидше приїхати до чоловіка і сподівається на якнайшвидше відновлення миру в рідній країні.

Нагадаємо, раніше Дружина Віктора Павлика зачарувала мережу фотосесією з маленьким сином.

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