Катерині Репяховій сьогодні виповнилося 28 років.

Український артист Віктор Павлік виклав у себе на сторінці в Instagram зворушливе привітання, адресоване його дружині Катерині Репяховій на честь дня народження. Красиві слова він доповнив сімейним знімком з нею і сином Михайлом, де всі троє одягнені в стильні українські вишиванки.

"Кохана, мама, щиро вітаємо тебе з днем народження! Бажаємо міцного здоров'я, Божого благословення, многая літа і мирного неба! Любимо тебе", - висловився Павлик.

У себе на сторінці Катя також показала тортик, який їй подарували вранці. На ньому написано: "Скоро перемога, а поки святкуємо твої 28". Судячи з усього, подружжя зараз перебуває у Львові, бо з вікна видно Львівський театр опери та балету.

"Найголовніше свято для кожного з нас прийде дуже скоро! І в свій особливий день, день народження, я бажаю всім нам мирного неба, справедливості і великого майбутнього нашій найкращій країні", - висловилася блогерша. Також Репяхова похвалилася квітами, очевидно, подарованими чоловіком.

Нагадаємо, нещодавно Катерина з мамою і маленьким сином повернулася з Ізраїлю. Там блогер пробула два місяці.

Також УНІАН писав, що Віктор Павлік показав перші кроки сина.

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