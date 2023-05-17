Співробітники поліції провели з ним бесіду.

Поліція Києва відібрала у музиканта Віктора Павліка спецперепустку на проїзд по Південному мосту в Києві. Сталося це після того, як його дружина похвалилася, що він прокатав її по режимному об'єкту.

Подружжя проїхалося Південним мостом, попри те, що проїзд для приватних автомобілів заборонено з 22 червня 2022 року.

Крім того, Катерина Репяхова (дружина Павліка, - УНІАН) поділилася у своїх соцмережах відео і вказала, що така розвага не для всіх. Коментатори відразу ж почали хейтити зіркове сімейство, після чого Репяхова видалила ролик і написала:

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"Я не права. Я помилялася. Я невдало пожартувала. Я не повинна була публікувати ту "сторіз". І це факт. Мій чоловік не купував спецперепустку. Він, як і більшість з нас, робить все заради нашої перемоги. А я не повинна була робити те, що зробила".

Співробітники поліції провели бесіду з Павліком і Репяховою і нагадали їм про заборону фіксації та освітлення об'єктів стратегічного значення в період воєнного стану.

"За цим фактом відомості про подію були внесені в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. При відпрацюванні отриманої інформації правоохоронці поспілкувалися з власником автомобіля та жінкою та вилучили спецперепустку", - повідомляють у поліції Києва.

Нагадаємо, раніше Павлік заспівав у Львові, позичивши мікрофон та гітару у вуличного музиканта.

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