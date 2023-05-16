Музикант прокатав свою дружину по Південному мосту в Києві - той закритий для проїзду приватного транспорту з літа минулого року.

Український музикант Віктор Павлік разом з дружиною Катериною Репяховою потрапив у скандал. Репяхова, яка активно веде свій Instagram-блог, виклала відео, на якому вона з чоловіком їде по Південному мосту в Києві. Міст закритий для проїзду приватного транспорту з червня минулого року.

"Мене чоловік везе по Південному мосту. Це задоволення не для всіх. Тільки мій чоловік дарує мені такі романтичні подарунки", - похвалилася Репяхова.

Катя показала, що за кермом автомобіля перебував чоловік. Пустили їх на міст бо у артиста є "чарівний папірець" - перепусткою Віктора Павліка нагородили як народного артиста.

Відео дня

Репяхова швидко видалила відео з соціальних мереж, проте його вже встигли завантажити і підхопити інші користувачі.

Коментатори обурилися тим, що Репяхова і Павлік дозволяють собі транслювати таке в своєму блозі і називати це "задоволенням не для всіх".

Реакція соцмереж

"Дно!"

"Як там Південний міст? Кажете, не для всіх? Ну-ну. СБУ вже в дорозі"

"Як ви можете? Невже це нормально? Я вважала вас нормальними, свідомими"

"Сором і ганьба і Каті, і Павліку. Впали в моїх очах"

"Видалила? Народ все пам'ятає!"

Нагадаємо, Катя Репяхова розповіла, чим закінчився суд з колишньою дружиною Віктора Павліка.

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