Павлік заспівав у Львові, позичивши мікрофон і гітару у вуличного музиканта / instagram.com/repyahovakate

Відомий співак Віктор Павлік, який займався популяризацією української музики ще задовго до початку повномасштабної війни, побував у Львові. Там він виступив з імпровізованим концертом прямо на вулиці, здивувавши перехожих. 

Віктор Павлік позичив мікрофон і гітару у вуличного музиканта, після чого виконав свої легендарні композиції "Шикидим", "Ні обіцянок, ні пробачень", "Хвилі" і "Ти подобаєшся мені". Люди кидали гроші в чохол від гітари. Кошти збирали на потреби української армії. 

"Наш тато заспівав прямо в центрі Львова. Позичив мікрофон у місцевого музиканта", - прокоментувала дружина співачка Катерина Репяхова у своєму Instagram-блозі. 

Відео дня

У соцмережах користувачі поділилися відео, записаними під час імпровізованого концерту. Ті, кому вдалося побачити кумира наживо, в захваті від нього. 

Реакція соцмереж

  • "Ще один недооцінений наш співак! Насправді, він один, хто пропагував українську пісню давно!"
  • "Молодець! Проста людина, без пафосу, ближче до людей! Добре співає! Зробив людям приємно і з користю! А від кого зі співаків ви ще такий поступок бачите?!"
  • "Було дуже приємно! Він до того ж мій земляк з Теребовлі, навчався в паралельному класі! Завжди співав! Вся школа його знала!"

Нагадаємо, дружина Віктора Павліка ледь не стала жертвою інтернет-шахраїв.

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