Артист часто гастролює по країні.

Відомий співак Віктор Павлік, який займався популяризацією української музики ще задовго до початку повномасштабної війни, побував у Львові. Там він виступив з імпровізованим концертом прямо на вулиці, здивувавши перехожих.

Віктор Павлік позичив мікрофон і гітару у вуличного музиканта, після чого виконав свої легендарні композиції "Шикидим", "Ні обіцянок, ні пробачень", "Хвилі" і "Ти подобаєшся мені". Люди кидали гроші в чохол від гітари. Кошти збирали на потреби української армії.

"Наш тато заспівав прямо в центрі Львова. Позичив мікрофон у місцевого музиканта", - прокоментувала дружина співачка Катерина Репяхова у своєму Instagram-блозі.

Відео дня

У соцмережах користувачі поділилися відео, записаними під час імпровізованого концерту. Ті, кому вдалося побачити кумира наживо, в захваті від нього.

Реакція соцмереж

"Ще один недооцінений наш співак! Насправді, він один, хто пропагував українську пісню давно!"

"Молодець! Проста людина, без пафосу, ближче до людей! Добре співає! Зробив людям приємно і з користю! А від кого зі співаків ви ще такий поступок бачите?!"

"Було дуже приємно! Він до того ж мій земляк з Теребовлі, навчався в паралельному класі! Завжди співав! Вся школа його знала!"

Нагадаємо, дружина Віктора Павліка ледь не стала жертвою інтернет-шахраїв.

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