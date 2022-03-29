Сміт погодився, що не мав рації у тій ситуації.

Голлівудський актор Вілл Сміт публічно вибачився перед коміком Крісом Роком за ляпас через невдалий жарт про дружину кінозірки.

Про це він написав у Instagram.

"Насильство у всіх його формах отруйне і руйнівне. Моя поведінка на вчорашній церемонії вручення премії "Оскар" була неприйнятною. Жарти у мій бік – частина роботи, проте жарти про стан здоров’я Джади були для мене нестерпними. І я відреагував емоційно", - заявив Вілл.

Сміт погодився, що не мав рації у тій ситуації.

"У світі кохання і добра немає місця насильству", - підсумував актор.

Також Сміт вибачився перед Академією і продюсерами шоу, усіма гостями дійства і глядачами: "Я хотів би вибачитися перед сім’єю Вільямс і моєю командою "Короля Річарда". Я глибоко шкодую", - додав Сміт.

Що передувало

Оскар 2022 не обійшовся без скандалу. У прямому ефірі знаменитий голлівудський актор Вілл Сміт вдарив свого колегу Кріса Рока.

Рок видав недоречний жарт про дружину актора, актрису Джаду Пінкетт Сміт. Він пожартував "про дивовижну, дуже коротку зачіску" дружини Вілла Сміта, яка зараз страждає від алопеції — аутоімунного захворювання, що призводить до випадання волосся.

Також знаменитості влаштували словесну перепалку, на момент якої пропав звук. Пізніше Рок сказав, що це була "найбільша ніч в історії телебачення".

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