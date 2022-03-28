Вілл Сміт сьогодні - справжній ньюзмейкер через свій вчинок на церемонії Оскар 2022.

Оскар 2022 не обійшовся без скандалу. У прямому ефірі знаменитий голлівудський актор Вілл Сміт вдарив свого колегу Кріса Рока.

Так, Рок видав недоречний жарт про дружину актора, актрису Джаду Пінкетт Сміт. Він пожартував "про дивовижну, дуже коротку зачіску" дружини Вілла Сміта, яка зараз страждає від алопеції — аутоімунного захворювання, що призводить до випадання волосся.

Також знаменитості влаштували словесну перепалку, на момент якої пропав звук. Пізніше Рок сказав, що це була "найбільша ніч в історії телебачення".

Нагадаємо, в ніч з 27 на 28 березня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження головною кінопремією світу Оскар 2022. Найкращим фільмом став "Кода".

Найкраща чоловіча роль - Вілл Сміт у фільмі "Король Річард". Зазначимо, що це - перший Оскар для актора. Вийшовши на сцену по золоту статуетку, актор розплакався і виступив з проникливою промовою про Річарда Вільямса, роль якого принесла йому заповітну нагороду. Він відзначив внесок фільму в теми сім'ї, спорту та самосвідомості темношкірого населення.

Найкраща жіноча роль - Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей").

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