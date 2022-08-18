У результаті ранкового ворожого удару по Харкову поранення отримали 15 осіб.

Внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову загинуло троє людей, близько 15 зазнали поранень.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Близько 4 години ранку ворог наніс ударів по інфраструктурі. Це одне із комунальних підприємств міста Харкова, однак поряд із ним знаходиться житловий будинок, який дуже постраждав. Там, за нашими даними, наразі загинуло 3 людини, отримали поранення біля 15 людей. Там досить значні руйнування, і зараз на місці працюють підрозділи ДСНС, екстреної швидкої медичної допомоги, і ми прогнозуємо по цьому об’єкту збільшення кількості жертв", - сказав Синєгубов.

Також, за його словами, було завдано 2 ракетних удари по культурній інфраструктурі Харкова, за попередніми даними, жертв там немає.

Що стосується ворожих обстрілів у Краснограді, за словами голови ОВА, загинула сім’я, в тому числі 12-річна дитина.

"По місту Красноград також був удар по житловим будинкам приватного сектору. Повністю зруйнований один приватний будинок, на жаль, загинула сім’я, включаючи дитину 12 років. І ще 10 будинків навколо цього місця повністю зруйновані. За наслідками руйнувань працюють підрозділи ДСНС і щодо кількості жертв ми будемо встановлювати", - сказав голова ОВА.

Синєгубов зазначив, що всього за добу зафіксовано біля 8 ракетних випусків по Харкову та області.

"Маємо наразі 12 людей, які загинули, включаючи дітей, і 38 поранених, які доставлені до медичних закладів", - сказав він.

Нагадаємо, окупанти зранку 18 серпня поцілили у приміщення гуртожитку, яке знаходиться у Слобідському районі Харкова. Спочатку повідомлялося про одну жертву та 18 поранених. Серед постраждалих було двоє дітей. Пізніше кількість жертв ракетного удару зросла до двох осіб.

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