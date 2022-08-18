Внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову загинуло троє людей, близько 15 зазнали поранень.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
"Близько 4 години ранку ворог наніс ударів по інфраструктурі. Це одне із комунальних підприємств міста Харкова, однак поряд із ним знаходиться житловий будинок, який дуже постраждав. Там, за нашими даними, наразі загинуло 3 людини, отримали поранення біля 15 людей. Там досить значні руйнування, і зараз на місці працюють підрозділи ДСНС, екстреної швидкої медичної допомоги, і ми прогнозуємо по цьому об’єкту збільшення кількості жертв", - сказав Синєгубов.
Також, за його словами, було завдано 2 ракетних удари по культурній інфраструктурі Харкова, за попередніми даними, жертв там немає.
Що стосується ворожих обстрілів у Краснограді, за словами голови ОВА, загинула сім’я, в тому числі 12-річна дитина.
"По місту Красноград також був удар по житловим будинкам приватного сектору. Повністю зруйнований один приватний будинок, на жаль, загинула сім’я, включаючи дитину 12 років. І ще 10 будинків навколо цього місця повністю зруйновані. За наслідками руйнувань працюють підрозділи ДСНС і щодо кількості жертв ми будемо встановлювати", - сказав голова ОВА.
Синєгубов зазначив, що всього за добу зафіксовано біля 8 ракетних випусків по Харкову та області.
"Маємо наразі 12 людей, які загинули, включаючи дітей, і 38 поранених, які доставлені до медичних закладів", - сказав він.
Нагадаємо, окупанти зранку 18 серпня поцілили у приміщення гуртожитку, яке знаходиться у Слобідському районі Харкова. Спочатку повідомлялося про одну жертву та 18 поранених. Серед постраждалих було двоє дітей. Пізніше кількість жертв ракетного удару зросла до двох осіб.