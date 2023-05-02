Український блогер Богдан Беспалов зробив заяву.

Вже не перший місяць всі цікавляться тим, куди ж зник український музикант Олег Винник. Нещодавно з'явилася інформація про те, що він припинив співпрацю зі своїм продюсером, а значить втратив права на всі хіти.

Блогер Богдан Беспалов у своєму новому ролику припустив, що в Україні Винник обірвав кінці, щоб почати кар'єру в Німеччині, адже там виконавець встиг запатентувати своє бренд-ім'я "Оlegg Vynnyk".

"Що це означає? Швидше за все артист планує будувати свою англомовну кар'єру в Німеччині під псевдонімом Оlegg, що не порушує умов контракту з українським продюсером. Таким чином Винник підстрахував свою п*пу. Ймовірно, що гроші за скасовані концертні тури українцям не повернуть і, швидше за все, це моя суб'єктивна думка, ці гроші Винник використовує для промоушену свого нового англомовного альбому", - припустив Беспалов.

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Де зараз Олег Винник

Днями у Києві помітили чоловіка, який зовні дуже схожий на іменитого артиста. Ролик з його участю потрапив в мережу. Думки фанатів розділилися.

Деякі кажуть, що це дійсно Винник, а інші стверджують, що це всього лише постанова, щоб зганьбити чесне ім'я музиканта, який не може з'являтися на публіці через проблеми зі здоров'ям.

Раніше УНІАН писав, який вигляд зараз має жінка, яку називають дружиною Олега Винника.

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