Журналісти запевняють, що сам Меладзе мовчить про війну через бізнес в РФ.

Одна з найміцніших пар шоу-бізнесу - на межі розлучення. Саме такими заголовками майорять ЗМІ. Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України співачка Віра Брежнєва на своїх сторінках у соцмережах висвітлює правду про війну.

Як йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1", зірка з доньками зустріли війну за кордоном. "Я з дітьми зараз у безпеці. Але мій чоловік і мама, родина молодшої сестри в Києві ховаються від бомбардувань у підвалах", - писала Віра.

А от Костянтин Меладзе всі ці місяці мовчить про трагедію в Україні. 24 лютого на свої сторінці у соцмережі виставив чорний квадрат, як і більшість російських зірок.

Брежнєва активно допомагає біженцям, збирає гумдопомогу у Польщі та Італії. Про чоловіка - жодної згадки. Тому у пресі стали пліткувати, що через війну подружжя розлучається. Крім того, Віра розірвала всі контракти в РФ та припинила співрацю у Росії.

ЗМІ запевняють, що сам Меладзе мовчить про війну через бізнес в РФ. Подружжя ніяк не коментує чуток про розлучення.

На початку лютого Віра Брежнєва гучно відсвяткувала у Києві своє 40-річчя, де публічно зізналася у коханні чоловікові. Однак його самого з 59-річчям 11 травня співачка публічно не привітала.

Нагадаємо, раніше російський продюсер вимагала у Брежнєвої повернути зароблені в РФ мільйони після того, як вона публічно почала засуджувати Росію і підтримувати Україну.

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