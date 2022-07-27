Чутки про те, що пара розлучилася, ходять останні кілька місяців.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Віра Брежнєва не змогла залишатися осторонь і поїхала волонтерити, допомагати біженцям, які виїхали з-під обстрілів.

Незадовго після цього в мережі почали розпускати інформацію про те, що вона нібито розлучилася з Костянтином Меладзе на грунті його політичних поглядів. Деякі говорили, що композитор нібито повернувся до своєї колишньої дружини Яни Сум.

У коментарі росЗМІ Яна зазначила, що дійсно бачилася зі своїм екс-чоловіком в Італії, проте зустріч тривала не більше 15 хвилин - вона забирала у Костянтина свою дочку Лію. За словами жінки, зараз у Віри і Костянтина все в порядку.

"Я давно не в Італії. Там у Кості гостювала наша молодша дочка, і я приїжджала, тільки щоб забрати Лієчку. Бачилися ми буквально 15 хвилин в аеропорту. Костя був один, без Віри. Знаєте, я не лізу в чуже особисте життя і навіть з дітьми це не обговорюю. Я не знаю, як там у них було раніше, як стало зараз. Але за моїми спостереженнями, все у них в сім'ї в порядку", -прокоментувала екс-дружина Костянтина Меладзе, з якою він розлучився в 2013 році.

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва без фільтрів показала, як змінилася за час війни.

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