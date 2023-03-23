На тлі цього у мережі вже почали обговорювати вартість виступу та з'ясували, хто буде отримувати гроші.

Стало відомо, скільки буде коштувати підготовка та сам виступ гурту TVORCHI на "Євробаченні". Як виявилося, це "влетить у копійчину". Вартість підготовки сягає майже 3 мільйонів гривень.

На сайті Prozorro вже з'явилася інформація щодо того, хто виграв тендер та на що саме підуть мільйони гривень. На тлі цього у мережі вже почали обговорювати вартість виступу та з'ясували, хто буде отримувати гроші.

"Підготовка номера та поїздка TVORCHI на "Євробачення" обійдуться в 3 млн гривень. Це у два рази більше, ніж витратили Kalush Orchestra у 2022-му і у 5 разів більше, ніж Go_А у 2021. Тендер через Prozorro виграла ФОП (!) Ірина Дячук... Якщо копнути глибше, то Дячук співпрацює з піар-агентством Detali agency, клієнтами якого є TVORCHI, і режисером Олегом Боднарчуком, який ставив їм номер для Нацвідбору. Тому, ймовірно, підготовка номера залишилася у руках команди гурту", - повідомляється у Telegram-каналі "Культурна прачечна".

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На Prozorro є детальний опис послуг, на які потрібно витратити 3 мільйони:

Майже 900 тисяч гривень - "Розробка ідеї та сценарію постановки номера, підготовка текстового опису сценічного номера з мудбордом представників України гурту TVORCHI під час проведення ПКЄ-2023, забезпечення постановки хореографії із залученням артистів шоу-балету, забезпечення репетицій, підготовка розкадровки, світлового рішення, графічного зображення постановки на схемі сцени, залучення бек-вокалістів, розробка спецефектів"

Майже 130 тисяч гривень - "Забезпечення організації фотосесії учасників гурту TVORCHI (мінімум в трьох образах гурту TVORCHI), Здійснення зйомки відео режисерського бачення постановки сценічного номера на розмітці сцени"

Майже 194 тисячі гривень - "Забезпечення сценічними костюмами учасників постановки (розробка опису костюмів/образів (ескізів) для учасників гурту TVORCHI та учасників хореографічної постановки номера (за наявності), беквокалістів (за умови їх присутності на сцені)"

Понад 765 тисяч гривень - "Розробка ідеї, схеми декорації та/або реквізиту для постановки. Виготовлення декорації та/або реквізиту для постановки, забезпечення доставки реквізиту до місця проведення ПКЄ-2023, включаючи проходження митних та безпекових процедур"

Майже 192 тисячі гривень - "Розробка ідеї, виготовлення графічного супроводу номера (віджеінг), за технічними вимогами, наданими організаторами ПКЄ-2023"

695 тисяч гривень - "Забезпечення організації поїздки артистів шоу-балету, режисера-постановника номера, асистента режисера, хореографа, гримера/стиліста, продюсера/технічного продюсера до м. Ліверпуль (Велика Британія) на період з 1 по 16 травня 2023 року, включаючи візи, проїзд, проживання в м. Варшава (Польща), проживання в офіційному готелі в м. Ліверпуль (Велика Британія), вказаному Замовником (зі своєчасною сплатою вартості відповідно до інструкцій мовника-організатора ВВС), страхування тощо"

Майже 123 тисячі гривень - "Забезпечення демонстрації спецефектів у місці проведення ПКЄ-2023".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що гурт TVORCHI поскаржився на проблеми з виїздом за кордон.

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