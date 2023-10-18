Його перевели в іншу частину.

Український співак і військовий ЗСУ Віталій Козловський несподівано заявив, що він більше не в Нацгвардії. Розповісти всі подробиці він пообіцяв з часом.

"Більше не в Нацгвардії! Черговий етап розпочато. Подробиці пізніше", - написав артист в Instagram.

Однак раніше він говорив, що його перевели в іншу військову частину. Зараз він перебуває в Києві. За його словами, в новій частині у нього буде більше можливостей допомагати військовим.

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Відомо, що повістка Козловському прийшла влітку 2023 року. Він без краплі сумнівів прийшов у військкомат, пройшов військову підготовку і склав присягу.

Крім того, заради служби на фронті йому довелося змінити імідж. Побратими поголили Козловського налисо.

Віталій Козловський - останні новини

Нещодавно стало відомо, що Козловський не отримує військову зарплату в повному обсязі. Велика частина зарплати списується на погашення боргів перед його екс-продюсером Ігорем Кондратюком.

Козловський повідомив, що намагався домовитися з Кондратюком про призупинення виплат під час війни, проте той відмовився. Продюсер, у свою чергу, назвав Козловського брехуном.

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