За його словами, стягування робиться відповідно до закону.

Продюсер Ігор Кондратюк висловився щодо боргу співака і військового ЗСУ Віталія Козловського. Він звинуватив свого екс-підопічного у брехні і сказав, що частина його військової зарплати стягується згідно із законодавством України.

"Тут один заслужений співак, орденоносець, на ім'я Віталій Козловський (далі – ВК) розносить "новину" про те, що я під час війни забираю "левову частку" його, військовослужбовця, зарплати. Він, як завжди – обманює. Хоча про такого завзятого рецидивіста-обманщика доцільніше вжити слово "бреше". Отже, з моменту постановки ВК на облік в одну з частин Нацгвардії на мою користь згідно з виконавчим провадженням стягується 1/5 частина його зарплати. Стягнення робиться відповідно до закону. Їх же потрібно виконувати, чи не так? У серпні я отримав 4608,26 гривень, у вересні – 4586,70 гривень. Повторюю, це – 20% від нинішньої зарплати ВК", - написав Кондратюк на своїй сторінці в Facebook.

Він додав, що в 2019 і 2020 році Козловський йому нічого не виплачував. У 2021 році він заплатив 28627,11 гривень. У 2022 році, за словами Кондратюка, він отримав 4981,22 грн, а у 2023-му - 9,96 грн.

Відео дня

"Поки в цілому аж 42 803,29 грн. Десь 2% від суми, яку він, нерозумний рецидивіст-порушник авторського права, заборгував. Інформація про суди відкрита, і є в реєстрі судових рішень, і в реєстрі боржників", – додав Кондратюк.

За що Козловський винен Кондратюку

Днями Віталій Козловський опублікував пост, в якому розповів, що після розриву контракту з Кондратюком кілька разів виконував старі хіти, права на які належать продюсеру. За порушення авторського права Кондратюк подав позов до суду.

За словами Козловського, він вже виплатив мільйон гривень, ще два мільйони винен. Зараз він служить у ЗСУ. Однак навіть у цей час Кондратюк забирає "левову частку" його військової зарплати.

Вас також можуть зацікавити новини: