Він уже сходив до військкомату.

Український співак Віталій Козловський, який з початку повномасштабного російського вторгнення виступає на благодійних концертах, отримав повістку. Він не став її ігнорувати і пішов у військкомат.

"Ось і до мене прийшла повістка", - повідомив співак.

Менеджер співака Юлія Бакуменко в коментарі сайту KP.UA уточнила, що Козловський вже пройшов військово-лікарняну комісію і незабаром поїде до військової частини.

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"Це вже мобілізаційна повістка, вручена після військово-лікарняної комісії, з подальшим викликом у військову частину", - сказала Бакуменко.

Як відреагували користувачі мережі

"Такі люди потрібні країні для лікування душі піснями. Кожному потрібно воювати на своєму фронті. Залишайтеся з нами"

"Чоловічий вчинок"

"Нехай всі вищі сили вас оберігають"

"Бережіть себе"

Варто відзначити, що знайшлися і ті фоловери, які засумнівалися в тому, що Козловський піде захищати Україну на фронті. Вони переконані, що це просто піар. Ось що вони пишуть:

"Ви що дійсно думаєте, що він буде мобілізований? Не смішіть"

"Отримати повістку - ще не означає піти воювати, піар"

"Так ти ж нікуди не підеш"

Нагадаємо, раніше Козловський відповів, чому в 2018 виступав у Москві. Аргументував це артист тим, що тоді не мав усвідомленої позиції і розуміння того, чому туди не варто їхати.

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