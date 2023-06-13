Співак отримав повістку / instagram.com/vkozlovsky_music

Український співак Віталій Козловський, який з початку повномасштабного російського вторгнення виступає на благодійних концертах, отримав повістку. Він не став її ігнорувати і пішов у військкомат. 

"Ось і до мене прийшла повістка", - повідомив співак.

Менеджер співака Юлія Бакуменко в коментарі сайту KP.UA уточнила, що Козловський вже пройшов військово-лікарняну комісію і незабаром поїде до військової частини.

Відео дня

"Це вже мобілізаційна повістка, вручена після військово-лікарняної комісії, з подальшим викликом у військову частину", - сказала Бакуменко.

Козловський вже пройшов медкомісію / instagram.com/vkozlovsky_music

Як відреагували користувачі мережі

  • "Такі люди потрібні країні для лікування душі піснями. Кожному потрібно воювати на своєму фронті. Залишайтеся з нами"
  • "Чоловічий вчинок"
  • "Нехай всі вищі сили вас оберігають"
  • "Бережіть себе"

Варто відзначити, що знайшлися і ті фоловери, які засумнівалися в тому, що Козловський піде захищати Україну на фронті. Вони переконані, що це просто піар. Ось що вони пишуть:

  • "Ви що дійсно думаєте, що він буде мобілізований? Не смішіть"
  • "Отримати повістку - ще не означає піти воювати, піар"
  • "Так ти ж нікуди не підеш"

Нагадаємо, раніше Козловський відповів, чому в 2018 виступав у Москві.  Аргументував це артист тим, що тоді не мав усвідомленої позиції і розуміння того, чому туди не варто їхати.

Вас також можуть зацікавити новини: