За словами співака, його мама намагається не піднімати тему війни.

Український співак Віталій Козловський розповів, як він спілкується зі своєю мамою, яка мешкає в Італії. Жінка завжди була російськомовною, проте артист навіть з нею спілкується українською.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Козловський розповів, що нещодавно його мама приїжджала до України. Під час свого візиту вона ніби перевіряла співака та переходила на російську мову. Втім, артист усе одно відповідав їй українською.

Дьомін зазначив, що в Італії мешкає чимало росіян, також там багато хто дивиться російські новини. Ведучий спитав, чи вплинуло усе це на матір Козловського. Співак зізнався, що російські новини дійсно мають вплив на його маму.

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"Вона зі мною теми мови, війни, вона взагалі ці теми не підіймає. Це я завжди підіймав, я завжди про це говорю, а вона завжди про них мовчить. Тому яка в неї позиція, я тільки можу здогадуватися", - розповів Козловський.

Окрім цього, нещодавно родич співака отримав повістку. Його матір просила "відмазати" чоловіка, проте Козловський відмовився. Співак зазначив, що не буде цього робити та сам піде воювати, якщо отримає повістку.

Також Козловський розповів, що він думає про актрису Ольгу Сумську, старша донька якої живе в РФ та мовчить про війну. За словами співака, йому шкода артистку.

"Це її біль і насправді я її, напевно, так не зрозумію. Тому що в мене такої ситуації, слава Богу, нема. Але я їй дуже з приводу цього співчуваю, я не уявляю, що вона переживає. Тим більше, що я знаю, що вона постійно виступає для військових, кудись їздить на передову", - зазначив Козловський.

Що відомо про доньку Сумської

Старша донька Сумської, актриса Антоніна Паперна, вже давно живе у РФ. Там вона вийшла заміж та народила дітей. Її чоловіком став росіянин Володимир Яглич. Паперна мовчить про війну, вона нічого не говорить про російську агресію. Сумська ж зазначає, що їй дуже важко, адже у цій ситуації хейт отримує уся її родина.

Втім, актриса не відмовляється від доньки. Вона каже, що Паперна мовчить нібито "не просто так". Сама ж донька Сумської відвідує російські публічні заходи та продовжує ігнорувати тему війни в Україні.

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