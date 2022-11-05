Виконавець заспівав у Росії на честь 9 травня.

Український співак Віталій Козловський пояснив, чому у 2018 році виступав на території країни, яка напала на Україну. Артист зазначив, що досі отримує закиди і критику за це. В інтерв'ю Новина.LIVE музикант сказав:

"Одного разу з'їздив і мені прилетіло. Коли це мені сьогодні прилітає, я сприймаю це без негативу. Я думаю: "Ну так, було таке". Не знаю, скільки воно мені ще буде прилітати. Може, протягом усього мого життя мені це будуть згадувати?! Може! Не знаю. Але я знаю точно, що сьогодні я зовсім інша людина. А те, що було – це було, це неможливо викреслити".

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Артист підкреслив, що після 2014 року їздив в РФ всього один раз. Аргументував це Козловський тим, що тоді не мав усвідомленої позиції і розуміння того, чому туди не варто їхати. Тоді йому здавалося, що музика може існувати поза політикою. Ось що додав екс-підопічний Ігоря Кондратюка:

"Я тоді був несвідомим. Я співав і мені здавалося, що творчість поза політикою. Сьогодні я розумію, що творчість – це відображення якоїсь політики так само. Творчість так само несе в собі якусь позицію. Сьогодні це саме так для мене виглядає".

Нагадаємо, Віталій Козловський прокоментував чутки про його нетрадиційну орієнтацію.

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