Ліліана Кудлай святкує свій день народження 18 лютого.

Хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" на 1+1 Влад Яма опублікував у себе в Instagram-блозі досить відверте фото своєї дружини Ліліани. Так Яма вирішив публічно привітати кохану з її днем народження.

"Ось як закохався в ці очі багато років тому ... так і продовжую закохуватися все більше! І не тільки в очі... Спасибі тобі за натхнення, мудрість, доброту і Сина! І не забувай, що ти-найкраща! Люблю всім серцем! З днем народження!",- написав Влад Яма.

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На відвертому знімку засмагла дружина ями Ліліана позує в боді тілесного кольору з принтами у вигляді татуювань. До камери вона розгорнута боком. Шанувальники звернули увагу на засмаглу шкіру жінки, і на те, яка у неї ідеальна фігура.

"З іменинницею, Влад! Всього найкращого!", "Всього...завше....вчасно, вітаю", "красиве привітання", " можна було фотку і скромніше. Вона ж твоя дружина", " на день народження фото з задом. Світ збожеволів", - пишуть шанувальники в коментарях до публікації Влада Ями в Instagram.

Нагадаємо, раніше Яма показав, як його син Леон під час відпочинку в Майамі збрив йому бороду.

Також УНІАН писав, що хореограф завів домашнього улюбленця породи пушон.

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