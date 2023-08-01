Однак він був небагатослівним.

Український хореограф Влад Яма, який за кілька днів до повномасштабного російського вторгнення виїхав з родиною до Америки, відповів на хейт підписників в Instagram.

Один з користувачів мережі поцікавився у танцюриста, чи не соромно йому за те, що він з початку великої війни перебуває за кордоном. Яма лаконічно відповів: "Регулярно".

Також він сказав, чи не слабо йому піти на фронт:

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"Ну, тут вже прислухаюся виключно до військових, вибачте".

Варто відзначити, що він неохоче спілкується з користувачами мережі в коментарях.

Однак у своїх соцмережах він показує, як виступає на благодійних концертах, поширює збори на українську армію, реагує на масовані обстріли міст.

Втеча Влада Ями - що відомо

За втечу до Америки Яму відразу ж почали критикувати в мережі. Дружина танцюриста намагалася його виправдати і казала, що кожна людина має "право вибору".

Продюсер Ігор Кондратюк зазначав, що Яма повинен розповісти "свою легенду" і все пояснити. А сам хореограф не поспішає ділитися виправданнями.

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