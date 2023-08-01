Український хореограф Влад Яма, який за кілька днів до повномасштабного російського вторгнення виїхав з родиною до Америки, відповів на хейт підписників в Instagram.
Один з користувачів мережі поцікавився у танцюриста, чи не соромно йому за те, що він з початку великої війни перебуває за кордоном. Яма лаконічно відповів: "Регулярно".
Також він сказав, чи не слабо йому піти на фронт:
"Ну, тут вже прислухаюся виключно до військових, вибачте".
Варто відзначити, що він неохоче спілкується з користувачами мережі в коментарях.
Однак у своїх соцмережах він показує, як виступає на благодійних концертах, поширює збори на українську армію, реагує на масовані обстріли міст.
Втеча Влада Ями - що відомо
За втечу до Америки Яму відразу ж почали критикувати в мережі. Дружина танцюриста намагалася його виправдати і казала, що кожна людина має "право вибору".
Продюсер Ігор Кондратюк зазначав, що Яма повинен розповісти "свою легенду" і все пояснити. А сам хореограф не поспішає ділитися виправданнями.