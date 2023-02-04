Лілія Яма закликала фанів не засуджувати її чоловіка, проте уникнути хейта подружжю не вдалося.

Дружина Влада Ями, якого учора захейтили за фото з пляжу в Майамі, невдало його виправдала. Лілія Яма намагалася зупинити коментаторів, які звинувачують хореографа у тому, що той втік з України і насолоджується відпочинком, поки у його країні триває повномасштабна війна.

У коментарях під дописом Ями, де зібралося чимало негативних коментарів, Лілія звернулася до підписників свого чоловіка. Вона наголосила, що люди не мають право засуджувати іншу людину.

"Ніхто не має право засуджувати право вибору кожного з нас! Не судіть, щоб і вас не судили. Ніхто не знає обставин кожного…", - написала Лілія Яма.

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Втім, зупинили хвилю хейту їй не вдалося. Під фото Ями з Майамі постійно з'являються нові негативні коментарі. Українці й досі обурені тим, що хореограф поїхав до США та не пояснив, як саме та чому він вирішив тікати.

Чому українці хейтять Влада Яму

Раніше УНІАН вже повідомляв, що український хореограф Влад Яма зізнався, що в день початку повномасштабного вторгнення РФ з сім'єю виїхав з України. Влітку дружина Ями розповідала, чому він досі не повернувся додому. "Кожен переживає війну по-своєму", - заявила вона. На тлі таких заяв та вчинку Ями українці регулярно висловлюють своє обурення.

Згодом хореограф Женя Кот припустив, що Яма міг покинути Україну незаконним шляхом. Варто перевірити як саме він виїхав, адже кордони закрили рано вранці 24 лютого, наголошував танцюрист.

У січні 2023 року Яма показався вперше за довгий час і натрапив на хейт. Користувачі мережі звинуватили його в боягузтві. Хореограф отримує багато негативних коментарів.

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