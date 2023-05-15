Танцюриста, який покинув нашу країну і перебуває за кордоном, активно обговорюють вже не перший місяць.

Влад Яма, якому вдалося виїхати з України незадовго до початку повномасштабної війни, регулярно отримує порцію критики через те, що не повернувся на батьківщину. Багато шанувальників перестали поважати його за те, що він нібито ховається від служби в армії і ніяк не допомагає своїй країні.

Зараз продюсер Ігор Кондратюк прокоментував поведінку колеги, з яким раніше не один рік разом працював. У STAND UP Battle Club Ігор зізнався, що Влада не засуджує.

"Ми дуже давно не бачилися. Я його поважаю. Його є за що поважати. Це його рішення. Нехай він роз'яснює. На мою думку, кілька тисяч чоловіків вчинили так само, як і він. Це, звичайно, не робить їх героями. Нехай він сам за себе відповідає. Я не виключаю, що з нього в армії толку, як з козла молока. Це цинічно звучить по відношенню до тих, кого мобілізували. Я їх не виправдовую. Ну, я знаю, який боєць Влад Яма. Ми можемо йому сказати: "Ганьба. Більше не приїжджай". Але це неправильно. Нехай він сам розповість свою легенду", - сказав іменитий продюсер.

Нагадаємо, Влад Яма зганьбився жартом у день трагедії в Умані і спробував виправдатися.

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