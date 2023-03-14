З новою коханою він познайомився на Балі.

Головний герой 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Алекс Топольський так і не зміг побудувати стосунки з переможницею Катею Лозовицькою поза проектом. Однак на початку великої війни він поїхав на Балі, де незабаром познайомився з дівчиною.

Як раніше розповідав бізнесмен, він побачив її в кафе. Дівчина відразу йому сподобалася, тому він попросив офіціантку принести їй найсмачніший десерт за його рахунок. Так вони і познайомилися.

Зараз же він каже, що часто ходить на побачення, і з кожним днем все більше і більше закохується в дівчину.

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"Кожен день все більше закохаюся в мою love", – написав Топольський у своєму Telegram-каналі.

Однак ніяких подробиць про нову кохану він не розкрив. Шанувальники досі не знають її імені.

Нагадаємо, раніше Алекс Топольський розповів, скільки платить за життя на Балі. Він похвалився, що може забезпечити собі гідне життя біля океану. Також екс-"холостяк" додав, що багато працює, тому в побутових питаннях йому допомагають спеціально навчені люди.

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