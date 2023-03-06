Він користується послугами покоївки і кухаря.

Головний герой 12 сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський з початку повномасштабного російського вторгнення виїхав на Балі. Він там живе вже більше року і, судячи з усього, повертатися поки не планує.

Так, в інста-сторіз він похвалився, що може забезпечити собі гідне життя біля океану. Він додав, що багато працює, тому в побутових питаннях йому допомагають спеціально навчені люди.

"З приводу їжі, кілька разів на тиждень приходить кухар і готує різні страви на кілька днів. Або замовляю доставку. Щодо прибирання, то приходить покоївка 4 рази на тиждень. Це також дуже доступно. У мене все супер автоматизовано, щоб не витрачати час", - сказав Топольський.

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Він додав, що орендує віллу за 5-7 тисяч доларів на місяць, на їжу у нього йде 600 доларів, на байк - 170, на спортзал - 80, на спа, сауну, масаж - 200, а ресторани йому обходяться в 500 доларів.

Чим відомий Алекс Топольський

Він став головним героєм шоу "Холостяк". У фіналі він обрав модель Катю Лозовицьку, проте вже через місяць вони розлучилися.

Фіналістка проекту Саша Мудра неодноразово говорила, що на початку великої війни Алекс кликав її до себе на Балі, але вона відмовилася.

Нещодавно стало відомо, що бізнесмен родом зі Львова зустрів своє кохання. При цьому імені дівчини він не назвав.

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