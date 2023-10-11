Незважаючи ні на що між ними був сильний зв'язок.

Старша внучка Ніни Матвієнко - Уляна - зворушила теплими спогадами про бабусю. На своїй сторінці в Instagram вона написала, що Ніна Митрофанівна завжди була собою.

"Завжди не проти селфі в туалеті, завжди не проти нових експериментів, завжди не проти бути собою, завжди не проти дізнатися нове, завжди не проти розповісти або довести, завжди не проти навчити або повчити", - почала розповідь Уляна.

Дівчина навіть згадала, як часом сварилася з бабусею, але менше любити її від цього не стала.

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"Вона ніколи не була бабусею, вона була Ніною і, незважаючи на все, вона залишиться Ніною для мене. Не бабусею: молодою, жвавою, веселою, впертою, яка зламала мені руку, яка готувала мені сирники з родзинками, яка заливала мої квіти в кімнаті, яка прала білі речі з чорним і не визнавала, яка поливала щоранку двір і протирала підлогу будинку, яка сварилася за брудний посуд, хоча він був помитий з учора, яка любила всупереч всім хитрощам і впертості моїй", - каже внучка Матвієнко.

Вона додала, що дуже любить і сумує за бабусею. Більш того, Уляна поділилася фотографією, на якій як дві краплі води схожа на Ніну Митрофанівну.

Смерть Ніни Матвієнко - що відомо

8 жовтня не стало народної наристки України Ніни Матвієнко. Як з'ясувалося, артистка довго боролася з недугою, вона навіть лежала в лікарні. Однак Ніна Митрофанівна не хотіла, щоб хтось про це знав, тому приховувала це до самої смерті.

Сьогодні, 11 жовтня, її проводять в останню дорогу.

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