Як виявилося, нещодавно артистка перенесла кілька операцій.

Вчора, 8 жовтня, стало відомо про смерть легендарної української співачки Ніни Матвієнко. Вона померла у віці 75 років за кілька днів до дня народження.

Дочка артистки Тоня Матвієнко тільки повідомила про смерть матері, проте причину розкривати не стала. А ось зіркові подруги знаменитості все ж натякнули, чому Ніна Митрофанівна пішла з життя так рано.

Співачка Анжела Рудницька в коментарі "Обозревателю" сказала, що останнім часом Матвієнко боролася з недугою. Вони про це дізналися зовсім недавно, тому що Матвієнко намагалася приховати свою хворобу. Навіть коли Матвієнко потрапила в лікарню, подруги не змогли її відвідати, бо артистка не хотіла, щоб її бачили слабкою.

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"Вона стільки всього пережила і вистояла... Ми, її друзі, дізналися про хворобу відносно недавно. Мовчали, бо вона не хотіла показуватися слабкою. Я хотіла приїхати в лікарню, але Тоня сказала, що мама не хоче, щоб її бачили такою", – поділилася Рудницька.

А ось народна артистка України Валентина Ковальська розповіла, що Матвієнко нещодавно пережила дві операції - на нирках і підшлунковій.

Крім того, після операцій артистка вислала подругам фото, на якому постала з коротким волоссям. Вони поцікавилися, що стало причиною для таких змін. Однак Матвієнко запевнила їх, що все добре, просто їй набридло довге волосся.

Раніше УНІАН повідомляв, де і коли відбудеться прощання з Ніною Матвієнко.

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