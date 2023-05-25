Він вважає несправедливим, що "під роздачу" потрапила лише Лобода.

Український танцюрист і військовий Назар Грабар розповів, що до повномасштабного російського вторгнення неодноразово виступав на одній сцені в Росії з нашими зірками, проте хейтять тільки Світлану Лободу.

Він вважає це несправедливим, адже в країну-агресора їздили і підопічні Потапа, в тому числі Позитив і Надя Дорофєєва, а також там виступав Макс Барських.

В інтерв'ю Анатолію Анатолічу він додав, що Дорофєєва, наприклад, хоч і перестала виступати в РФ після 2015 року, проте вона там все ж давала концерти в клубах і на корпоративах.

Відео дня

"Нещодавно натрапив на відео, де Потап в Росії зняв штани на сцені і сказав, що це вам вибачення від українського народу. Ніхр*на собі. Я навіть не знав, що таке було. Це був пік АТО. А плохиш Лобода... Щось тут не так",- сказав Грабар.

Він додав, що співачка допомагає ЗСУ і відправляє великі суми.

"... але ніде про це не кричить і не пише. Але перераховує мовчки величезні гроші", - підсумував Грабар.

Скандал зі Світланою Лободою

Нещодавно Лобода анонсувала благодійний концерт у Києві, однак українці заявили, що вона знову намагається затягнути в нашу країну "русский мир". А все тому, що частина репертуару співачки складається з російськомовних пісень.

У мережі розгорівся скандал, тому незабаром стало відомо, що концерт Лободи скасували.

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