У мережі з'явилося багато невдоволення через те, що артистка, яка не відразу висловила свою позицію про війну, тепер планує співати в українській столиці.

Співачка Світлана Лобода нарвалася на критику в соцмережах через те, що вона анонсувала в Києві благодійний концерт, в якому, ймовірно, буде виконувати свої російськомовні хіти. Користувачі соцмереж залишили їй багато гнівних коментарів, намагаючись донести, що це цинічно і недоречно.

Реакція соцмереж

"Гроші не пахнуть? Знову "русский мир" сюди тягнете?"

"Це після промов про "один народ" вона до Києва з концертом приїхала?"

"Може ще Філю [Кіркорова] і Лепса запросимо?"

"Як таке може бути? Людина ,яка "маленькі люди" і "один народ" тепер виступатиме в Києві! Ви збожеволіли?!"

Тут же масово з'явилися "захисники" Лободи, які спробували перекрити потік негативу тим, що перераховували її досягнення. У мережі припустили, що це - боти, що працюють на замовлення, оскільки різні "люди" писали ідентичні коментарі.

Відео дня

Виступ Лободи в Києві

Нещодавно співачка оприлюднила афішу концерту в українській столиці. Вона планує провести захід 25 серпня 2023 року о 18:00. Як сказано на постері, концерт несе благодійну мету.

Нагадаємо, Кошовий пояснив, чому не вірить "патріотизму" Лободи.

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