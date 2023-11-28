Співачка Анна Трінчер офіційно оголосила про розлучення з чоловіком Олександром Волошиним. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала діалог з ним, в якому вони розставили всі крапки над "і".

Волошин зазначив, що робив погані речі, які не повинен був робити у стосунках з дружиною. Анна ж згадала, як чоловік сказав їй, що вже як півроку її не любить. Помітно, що співачці складно далася ця розмова, тому що вона ледь стримувала сльози.

Також Волошин розповів, як на розлучення з Трінчер відреагували його батьки. За словами блогера, вони сказали, що людина, яка буде йти з ним по життю, повинна бути в хороших з ними відносинах.

"Це дуже болісна для мене тема. Розлучення - це маленька смерть", - додала Трінчер.

Після цього вона розплакалася, як і Волошин. Також Трінчер написала:

"Ми дорослі люди і так буває, головне, щоб кожен був щасливий, а разом чи ні – неважливо. Сподіваюся, ви будете згадувати "нас" з посмішкою, як і ми одне одного. Дякую всім. Спасибі тобі, Саш".

Нагадаємо, у 2022 році Анна Трінчер вийшла заміж за Олександра Волошина. Пара зіграла весілля в Києві. Їхня історія кохання була дуже красивою, проте нещодавно почали з'являтися чутки про їхнє розлучення. Блогер Богдан Беспалов повідомив, що пара розлучилася і живе окремо. При цьому пара всіляко спростовувала свій розрив, навіть незважаючи на те, що чоловіка Трінчер "спалили" на сайті знайомств.

Вас також можуть зацікавити новини: