Популярний блогер та підприємець Олександр Волошин відверто зізнався, що все ще допускає возз'єднання зі співачкою Анною Трінчер. Пара оголосила про розлучення вчора, 28 листопада.
В Instagram Stories Волошин відповів на деякі питання фоловерів, одне з яких було про те, чи допускає хлопець, що колись вони з Анною знову будуть разом.
"Я - так", - відповів Волошин.
Блогер зізнався, що розраховує залишитися близькими друзями з екс-дружиною. Втім, підписники звинуватили його у тому, що цією відповіддю від нібито дає Анні надію на відновлення їхньої сім'ї.
"Річ у тім, що Аня настільки сильна і тверда дівчина. Повірте, що їй ніяка надія не потрібна. Коли рішення вже прийнято, Аня... Не порівнюйте цю ситуацію, нашу з Анею, зі звичайними. Це звучатиме дивно, але Аня сильніша, свідоміша і мудріша за 99% не те, що дівчат, а людей, яких я зустрічав. Я не думаю, що все буде так, як ви пишете", - сказав Волошин.
Розлучення Трінчер і Волошина
Співачка Анна Трінчер та блогер Олександо Волошин офіційно оголосили про розлучення. Пара опублікувала діалог, в якому розставила всі крапки над "і".
З ролика стало відомо, що проблеми у пари почалися ще півроку тому, коли у Волошина діагностували депресію. Він зрозумів, що більше не може робити свою дружину щасливою, тому ухвалив рішення про розлучення.