Хлопець зізнався, що Анні не потрібна ніяка надія на примирення, адже вона дуже сильна та мудра.

Популярний блогер та підприємець Олександр Волошин відверто зізнався, що все ще допускає возз'єднання зі співачкою Анною Трінчер. Пара оголосила про розлучення вчора, 28 листопада.

В Instagram Stories Волошин відповів на деякі питання фоловерів, одне з яких було про те, чи допускає хлопець, що колись вони з Анною знову будуть разом.

"Я - так", - відповів Волошин.

Блогер зізнався, що розраховує залишитися близькими друзями з екс-дружиною. Втім, підписники звинуватили його у тому, що цією відповіддю від нібито дає Анні надію на відновлення їхньої сім'ї.

"Річ у тім, що Аня настільки сильна і тверда дівчина. Повірте, що їй ніяка надія не потрібна. Коли рішення вже прийнято, Аня... Не порівнюйте цю ситуацію, нашу з Анею, зі звичайними. Це звучатиме дивно, але Аня сильніша, свідоміша і мудріша за 99% не те, що дівчат, а людей, яких я зустрічав. Я не думаю, що все буде так, як ви пишете", - сказав Волошин.

Розлучення Трінчер і Волошина

Співачка Анна Трінчер та блогер Олександо Волошин офіційно оголосили про розлучення. Пара опублікувала діалог, в якому розставила всі крапки над "і".

З ролика стало відомо, що проблеми у пари почалися ще півроку тому, коли у Волошина діагностували депресію. Він зрозумів, що більше не може робити свою дружину щасливою, тому ухвалив рішення про розлучення.

Вас також можуть зацікавити новини: