Дівчина попросила зробити фото з артистом, але позувати вирішила голою.

Український мультиартист Дмитро Монатік згадав, як одного разу одна з прихильниць попросила зробити з ним фото.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Звичайно, він погодився, адже завжди мріяв бути впізнаваним і популярним. Але вже через кілька секунд дівчина несподівано виявилася голою перед ним.

Читайте також"Розійшлася вже": епатажна MARUV без білизни ледь прикрила "полуничку"Крім того, подібна ситуація сталася з ним і іншим разом. Якось Монатік обідав у ресторані. До нього підійшла дівчина, щоб зробити селфі. Але коли вона поставила свій телефон на стіл, то Дмитро побачив її оголене фото.

"Я завжди із задоволенням погоджуюся, тому що це моя професія, я хотів бути впізнаваним і все робив для цього. Вона відкриває телефон, ставить його переді мною, а там її фото, де вона гола", - згадав співак.

Нагадаємо, раніше MONATIK таємно сфотографував свою дружину в Абу-Дабі.

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