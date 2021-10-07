Старшому синові Монатіка сьогодні виповнилося шість років.

Український мультиартист Діма Монатік зворушливо привітала сина Данила з 6-річчям. Вітальні слова він супроводив відео дворічної давності.

У кадрі чутно, як Монатік запитує у сина, ким він хоче стати, коли виросте. Малюк відповів: "Татом".

"Під час твого 4-річного інтерв'ю, ти сказав слова, які я переслуховую, коли дуже важко... так буває. Часто ... розумію, відео занадто особисте, але сьогодні хочу поділитися цим моментом, пообіцяти тобі і собі зробити все, що в моїх силах, щоб ти ніколи не хотів забрати ці слова назад, щоб тобі ніколи не було за них соромно. Щоб бувши в моєму сьогоднішньому віці, твій син відповів тобі також, а дочка, щоб сказала що шукає любов, такої ж доблесної людини, як її батько. Я так тобі цього бажаю", - написав Діма.

Читайте такожЛорак у жовтому мішкуватому костюмі заінтригувала новиноюТакож він додав, що Данило є найкращим братом для Платона. І сказав, що любить своїх синів до неможливості. Крім того, Монатік подякував і дружині Ірині за чудесного сина.

"Люблю тебе і дякую за ці чудеса", - додав артист.

Шанувальники відзначили, що Діма таким особистим відео довів їх до сліз: "Сльози гордості і щастя", "Ця любов сильна, як цілий Всесвіт", "Відео зворушливе до сліз".

Нагадаємо, днями Ірина Монатік показала фото поцілунку зі своїм чоловіком. Але шанувальники побачили на ньому Надю Дорофєєву.

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Автор: Діана Могилєвич