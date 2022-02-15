На відміну від акторки, гуморист сподівається, що вони знову будуть разом. Зараз він намагається виправити всі свої помилки, які допустив у стосунках.

У День святого Валентина гуморист, 36-річний сценарист "Кварталу 95" Олександр Еллерт відверто розказав про стосунки з Ксенією Мішиною.

В інтерв'ю Славі Дьоміну на Люкс ФМ переможець шоу "Холостячка" заявив, що попри те, що у 2021 році пара розпалася, він не втрачає надії на примирення.

Попри те, що Ксенія Мішина скаржиться на "гойдалки" у стосунках з Еллертом і стверджує, що вони не можуть бути разом, чоловік обіцяє робити все, щоб її повернути. Він визнає, що "спіткався", але заради зірки готовий виправлятися.

"[Ксенію] ми не записуємо в список "були", не викреслюємо. Все буде добре, я впевнений у цьому", - сказав Еллерт. - "Я не стверджую, що у нас 100% буде все добре і налагодиться. Але я намагатимусь зробити все, щоб все налагодилося. Так швидко не минає кохання. Вона не колишня".

Гуморист відмовився назвати конкретну причину їхнього розставання, але визнав за собою помилки, які намагається виправити.

"Перший розлом стався влітку, коли вона написала пост. Причиною було сильне кохання - і моє, і її. Як чоловік я не розповідатиму конкретно, через що ми сварилися", - сказав він". - У нас, напевно, був цивільний шлюб. Ми ходили з кільцями, іноді називали одне одного чоловік і дружина. Я досі ходжу з кільцем - воно не знімається".

Еллерт визнав, що "спіткнувся" він, і тепер шкодує про це. Проте він не опускає рук. Також Олександр спростував, що головною причиною їхніх сварок були ревнощі до актриси.

"Ревнощі була не головним критерієм наших скандалів. Ревність теж була присутня, і вона була обопільною. У когось вона була побіжно, у кого - жартома, хтось вимагав пояснень. Мені було іноді незрозуміло, хотілося, щоб мені розклали все по поличкам. Ревнув через брак уваги, нашої взаємодії. Графік дуже позначався - і мій, і її", - сказав він.- "У нас часто було мало часу одне з одним. Говорити, що було причиною скандалів я не буду, але я своїм шляхом та своїми методами постараюся зробити так, щоб усе налагодити".

Зараз Олександр Еллерт не готовий до інших відносин, бо ще не закінчив із Ксенією Мішиною. Він розповів, що може призвести до їхнього возз'єднання.

"Це має бути зважений крок, ми маємо зробити аналіз всього, що в нас було, до чого ми прийшли, і ґрунтуючись на всьому, що в нас було, ми повинні опрацьовувати це, - сказав він. - Я щасливий, але не повністю. З нею я більш щасливий. Я з упевненістю можу сказати, що в мене розділилося життя до Ксю і після Ксю. Я вдячний за все, що вона мені говорила, робила для мене, радила і дарувала".

Нагадаємо, як писав УНІАН, після розставання з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт впав у депресію. Він навіть хотів втекти в Південну Америку, в Перу, але рейс скасували, і гуморист влип на гроші.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт

Нагадаємо, Ксенія Мішина була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка". У фіналі проекту вона обрала шоумена Олександра Еллерта.

У липні 2021 року Мішина шокувала всіх постом в Instagram, в якому оголосила про розставання з Еллертом. Але їх пізніше "застукали" разом.

Що трохи пізніше на пост-шоу "Як вийти заміж" Ксенія розповіла, що зараз у них з Олександром складний період у стосунках, але вони намагаються їх зберегти.

Згодом ходили чутки, що Ксенія та Олександр відновили стосунки, однак Мішина заявила, що вони не разом.

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