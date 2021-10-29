Дописники Ксенії в Instagram поцікавилися, чи перебуває вона у стосунках з Еллертом.

Відома українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина відповіла на запитання своїх дописників в Instagram, чи разом вона з переможцем проекту "Холостячка" Олександром Еллертом.

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За словами Ксенії, ця тема хвилює багатьох її фанів. Ще б пак, пара оголошувала про розірвання стосунків, потім говорила, що намагається зберегти стосунки, їх помічали разом після розриву.

Але, мабуть, зірки-учасники шоу "Холостячка" дійсно розійшлися.

"Багато запитань на одну і ту ж тему. Відповідаю всім. У нас немає стосунків і ми не разом", – заявила Мішина.

Стосунки Мішиної та Еллерта: що відомо

Ксенія Мішина була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті"Холостячка". У фіналі проекту вона обрала шоумена Олександра Еллерта.

Але в липні 2021 року Мішина шокувала всіх постом в Instagram, в якому оголосила про розірвання стосунків з Эллертом. Але їх пізніше "застукали" разом.

На пост-шоу "Як вийти заміж" Ксенія розповіла, що зараз у них з Олександром складний період у стосунках, але вони намагаються їх зберегти.

Автор: Віолетта Орлова