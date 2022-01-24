Ірина Федишин була готова відмовитися від кар'єри заради коханого.

Українська співачка Ірина Федишин розповіла, що могла стати дружиною священника і відмовитися від зіркової кар'єри.

"Ми почали зустрічатися і йому потрібно було їхати до Ватикану вчитися. У нього вдома був прийом і зібралися всі священники. Я теж там була. Досі пам'ятаю, як вони мене лякали тим, що моєму коханому дадуть парафію в селі, і мені доведеться там важко працювати", - розповіла співачка в програмі "Віпи і Топи".

Читайте такожТодоренко подасть до суду на письменницю, яка звинувачує ведучу в "літературному рабстві"При цьому її коханий Віталій Човник багато років тому вирішив відмовитися від цього задуму. Він залишився з Іриною, а в 2006 році вони одружилися. Пізніше у них народилося двоє синів.

До слова, Віталій також став продюсером співачки і разом з нею їздить на гастролі.

Нагадаємо, раніше Ірина Федишин показала зимові розваги в купальнику.

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