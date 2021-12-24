Українська співачка Ірина Федишин поділилася з фоловерами новим досвідом. Зірка вперше стрибнула у сніг в купальнику.
Про це вона повідомила в Instagram.
Читайте також"Нерви не залізні": українська співачка зізналася, що використовує ремінь у вихованні синівФедишин розпарилася у гарячому чані, після чого у чорному купальнику з розбігу стрибнула у сніг.
На ролику видно, що співачка отримала чимало позитивних емоцій.
"Вперше стрибнула у сніг у купальнику. Звичайно, після того, як тіло добряче розігрілося. Чесно, мені сподобалося. Хочу ще", - зазначила Федишин.
Фоловери зірки зазначили у коментарях, що також полюбляють такий відпочинок.
- "Класний контраст",
- "Загартовуєшся",
- "В чані купалась і це супер",
- "Це так круто",
- "По ваших емоціях помітно, що вам сподобалось"
- пишуть коментатори.
Нагадаємо, раніше Ірина Федишин похвалилася найдорожчим подарунком від чоловіка-продюсера.