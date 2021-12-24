На ролику видно, що співачка отримала чимало позитивних емоцій.

Українська співачка Ірина Федишин поділилася з фоловерами новим досвідом. Зірка вперше стрибнула у сніг в купальнику.

Про це вона повідомила в Instagram.

Читайте також"Нерви не залізні": українська співачка зізналася, що використовує ремінь у вихованні синівФедишин розпарилася у гарячому чані, після чого у чорному купальнику з розбігу стрибнула у сніг.

На ролику видно, що співачка отримала чимало позитивних емоцій.

"Вперше стрибнула у сніг у купальнику. Звичайно, після того, як тіло добряче розігрілося. Чесно, мені сподобалося. Хочу ще", - зазначила Федишин.

Фоловери зірки зазначили у коментарях, що також полюбляють такий відпочинок.

"Класний контраст",

"Загартовуєшся",

"В чані купалась і це супер",

"Це так круто",

"По ваших емоціях помітно, що вам сподобалось"

- пишуть коментатори.

Нагадаємо, раніше Ірина Федишин похвалилася найдорожчим подарунком від чоловіка-продюсера.

Вас також можуть зацікавити новини: