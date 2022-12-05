Стужук незвичайним способом хотіла привернути увагу до свого майбутнього розіграшу.

Скандальна блогерка Софія Стужук все ніяк не заспокоїться. Мабуть, вона вже не знає, як привернути увагу до своєї персони після низки скандальних заяв про Україну, що зважилася на відчайдушний вчинок.

Днями вона розповіла, що невідомі закидали її будинок коктейлями Молотова, через що їй вночі довелося викликати поліцію. Однак пізніше з'явилася інформація, що цим "зловмисником" виявився її наречений, від якого вона чекає на четверту дитину.

У мережі пишуть, що блогерка запускає масштабний розіграш, тому таким чином вирішила підігріти інтерес аудиторії. А її нареченого вирахували по камерах з сусіднього будинку.

Відео дня

На цей інцидент відреагувала блогерка Анна Алхім. У своєму Telegram-каналі вона розпекла Стужук за такий вчинок:

"Аж пересмикнуло від такого цинізму. Невдалу тему для піару вибрала. Коли твоїх співгромадян вбивають балістичними ракетами - все не так однозначно і карма у них така, а ти- голуб миру і поза політикою, а коли в тебе петардою запустили - ко-ко-ко. Замах на життя. Оце гнида".

Позиція Софії Стужук щодо війни в Україні

Софія Стужук - блогерка-мільйонник, серед підписників якої було багато українців і росіян. Однак після 24 лютого вона вирішила мовчати про повномасштабне російське вторгнення. Дівчина разом зі своїми дітьми втекла до Риги, де будує стосунки з новим бойфрендом і вже чекає від нього на дитину.

Крім того, Софія публічно відхрестилася від України: "Прошу з цього часу бачити мене людиною, яка звідти (з України, – УНІАН) поїхала і будує своє життя заново. У мене немає планів повертатися. Я йду далі. Новим шляхом".

Вас також можуть зацікавити новини: