Поет повідомив, що з ним все гаразд.

Український поет Сергій Жадан, який зараз займається волонтерством і допомагає ЗСУ, потрапив під обстріл з боку російських окупантів.

"Трохи потрапили під обстріл. Всі живі, всі здорові. Чотири приходи, ракети, швидше за все. Мужики йдуть вулицею, ліниво попиваючи пивко (де тільки взяли?), навіть не озираються на вибухи, хоча впало зовсім поруч. Бережіть себе, дорогі брати і сестри", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Чим відомий Сергій Жадан

Сергій Жадан - не тільки автор багатьох поетичних збірок, а й музикант. Він учасник українських рок-гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена".

Літературні твори Сергія Жадана отримали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені більш ніж на двадцять мов.

Нагадаємо, раніше Сергія Жадана номінували на Нобелівську премію з літератури.

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