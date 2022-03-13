Жадан - автор багатьох поетичних збірок.

Харківського поета і музиканта Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури.

"Жадан - один з найвидатніших поетів України і чудовий прозаїк, перекладений і нагороджений у світі. На нашу думку, лауреат Нобелівської премії. Вільна Україна значною мірою говорить і думає словами Жадана, уважно їх слухає. Сьогодні поет у своєму Харкові. І він бореться", - йдеться в заяві.

Сергій Жадан - не тільки автор багатьох поетичних збірок, а й музикант. Він учасник українських рок-гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена".

Літературні твори Сергія Жадана отримали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені більш ніж двадцять мов.

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