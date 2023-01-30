Хореограф поділився фотографією, яку ймовірно зробив на бойових позиціях.

Відомий хореограф та учасник шоу "Танці з зірками" Дмитро Дікусар, який після 24 лютого 2022 року приєднався до лав ЗСУ, вперше за три місяці вийшов на зв'язок із підписниками свого блогу. Він опублікував фотографію у військовій формі. На знімку видно тільки обличчя Дікусара в балаклаві, а також його шеврони на грудях.

"Тільки хотів сповістити вас, що зі мною все добре! І нагадати, що люблю вас безмежно! Тримаємося і віримо в ВСУ! Обійняв!" - коротко прокоментував свій знімок Дмитро.

У коментарях його підтримали як колеги по шоу-бізнесу, так і шанувальники. Наприклад, хореограф Ілона Гвоздьова закликала берегти себе, а продюсер Володимир Завадюк коротко написав: "Обійняв". Шанувальники подякували Дмитру Дікусару за самовідданість і за службу на благо батьківщини.

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Дікусар на війні: подробиці

Відзначимо, в одному з постів в Instagram в минулому році хореограф розповідав, що мотивує його воювати за свою батьківщину.

"Так сильно я хочу вас всіх обійняти, кращі на світі люди! P.S: Більшість мотивовані не ненавистю до ворога, а саме любов'ю до своїх людей. Щоб ви знали... Тримайтеся!!!" - писав військовослужбовець.

Нагадаємо, у 2022 році українська співачка Ірина Білик розповіла, що періодично спілкуєтьсязі своїм колишнім коханим Дмитром Дікусаром, який зараз несе службу в лавах ЗСУ. Зірка поділилася, що Дмитро знаходиться в зоні проведення бойових дій, тому не часто може виходити на зв'язок.

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