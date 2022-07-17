Відомий хореограф обороняє Україну в лавах ЗСУ.

Відомий хореограф і колишній коханий української співачки Ірини Білик Дмитро Дікусар показав фото, зроблене на передовій. Там він позує у військовій формі на тлі природи. Місце зйомки чоловік вирішив не розкривати.

В описі до даного знімку в Instagram Дікусар зізнався, що його мотивує воювати за Батьківщину.

"Так сильно я хочу вас всіх обійняти, найкращі на світі люди! P. S. Більшість мотивовані не ненавистю до ворога, а саме любов'ю до своїх людей. Щоб ви знали... Тримайтеся!!!", - висловився військовослужбовець.

У коментарях його підтримали телеведуча Соломія Вітвіцька, співачка Оля Цибульська, музикант Діма Каднай.

"Як же ми скучили за вами, я дуже рада, що з Вами все добре", "Діма, як же ми скучили за вами! Спасибі за обнімашки! Нехай Господь береже вас! Слава Україні! Слава ЗСУ!", "Спасибі вам за наш захист, бережіть себе, віримо в ЗСУ", "Вінниця обіймає і вірить в перемогу і наші ЗСУ", - пишуть фанати Дмитра Дікусара в коментарях.

Нагадавши, зірка "Кріпосна" Денисенко розповіла про першу реакцію на рішення чоловіка йти в ЗСУ.

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