Відомий хореограф і колишній коханий української співачки Ірини Білик Дмитро Дікусар показав фото, зроблене на передовій. Там він позує у військовій формі на тлі природи. Місце зйомки чоловік вирішив не розкривати.
В описі до даного знімку в Instagram Дікусар зізнався, що його мотивує воювати за Батьківщину.
"Так сильно я хочу вас всіх обійняти, найкращі на світі люди! P. S. Більшість мотивовані не ненавистю до ворога, а саме любов'ю до своїх людей. Щоб ви знали... Тримайтеся!!!", - висловився військовослужбовець.
У коментарях його підтримали телеведуча Соломія Вітвіцька, співачка Оля Цибульська, музикант Діма Каднай.
"Як же ми скучили за вами, я дуже рада, що з Вами все добре", "Діма, як же ми скучили за вами! Спасибі за обнімашки! Нехай Господь береже вас! Слава Україні! Слава ЗСУ!", "Спасибі вам за наш захист, бережіть себе, віримо в ЗСУ", "Вінниця обіймає і вірить в перемогу і наші ЗСУ", - пишуть фанати Дмитра Дікусара в коментарях.
Нагадавши, зірка "Кріпосна" Денисенко розповіла про першу реакцію на рішення чоловіка йти в ЗСУ.
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