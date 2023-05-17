Публіка тепло його зустріла, через що актор не зміг стримати емоцій.

Голлівудський актор Джонні Депп вперше за 12 років з'явився на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, де представляв фільм зі своєю участю "Жанна Дюбаррі".

Як повідомляє Variety, його поява викликала справжній ажіотаж. Шанувальники аплодували, не зупиняючись, цілих сім хвилин. Були й ті, хто вигукував його ім'я і високо піднімав плакати, зроблені на честь улюбленого актора. Саме так публіка раділа його поверненню.

Депп після побаченого не зміг стримати емоцій. Прямо на сцені він витер сльози і обійняв режисера стрічки.

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Відзначимо, на Каннському кінофестивалі Джонні з'явився в чорному костюмі і білій сорочці. Такий класичний образ він доповнив аксесуарами у вигляді каблучок. Волосся він зібрав у хвостик.

Джонні Депп у фільмі "Жанна Дюбаррі"

Цей фільм відкрив Каннський кінофестиваль. Він розповідає про молоду жінку робітничого класу, яка прагне культури та задоволень. Щоб піднятися по соціальній драбині, вона використовує свій інтелект і чарівність. Доля посилає їй короля Людовика XV (Джонні Депп), і вона стає його фавориткою.

Нагадаємо, Катрін Деньов зворушливо прочитала вірш Лесі Українки на Каннському кінофестивалі.

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