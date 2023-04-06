Історична драма "Фаворитка" з Деппом у головній ролі розповість про бурхливі стосунки французького короля Людовика XV і його коханки Жанни Дюбаррі.

Після кількох років бойкоту з боку головних кіноподій у світі через гучне розлучення з Ембер Херд, голлівудська суперзірка Джонні Депп повертається в кінотусовку.

Як пише Variety, історична драма "Фаворитка" (Jeanne Du Barry) з Деппом у головній ролі стане фільмом відкриття 76-го Каннського кінофестивалю, який пройде у Франції з 16 по 27 травня 2023 року. Це буде перша за три роки поява проекту з актором на подіях такого масштабу.

Сюжет картини обертається навколо бурхливих стосунків французького короля Людовика XV і його коханки Жанни Дюбаррі, яку він привів у Версальський палац, щоб вона жила поруч з ним, хоча вона не була дворянкою. Завдяки їй король повертає смак до життя.

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Власне, короля Людовика XV зіграв Джонні Депп ("Едвард Руки-ножиці", "Страх і ненависть в Лас-Вегасі", "Пірати Карибського моря", "Чарлі і шоколадна фабрика"). Водночас роль його фаворитки дісталася француженці Майвенн, яка є і режисером фільму. Це вже шостий повнометражний фільм Майвенн в режисерському кріслі – найуспішнішими її роботами стали кримінальна драма "Полісс" (2011) і мелодрама "Мій король" (2016).

Також у фільмі зіграли легенда французького кіно П'єр Рішар ("Високий блондин у чорному черевику", "Іграшка", "Близнюк"), Луї Гаррель ("Мрійники", "Молодий Годар", "Мій король"), Мельвіль Пупо ("Час прощання", "Офіцер і шпигун"), Паскаль Греггорі ("Королева Марго", "Жанна д'Арк", "Арсен Люпен") та інші.

У кінотеатрах фільм покажуть після Канн в 2023 році, а через 15 місяців він стане доступний на сервісі Netflix, який виступив одним з його замовників.

Каннський кінофестиваль 2023 оголосить свою програму 13 квітня, проте вже відомо, що в рамках кіноподії покажуть кілька довгоочікуваних американських новинок: "Вбивці квіткового Місяця" Мартіна Скорсезе, "Індіана Джонс і реліквія долі" Джеймса Мангольда і "Місто астероїдів" Веса Андерсона. Також в рамках кінофестивалю покажуть короткометражку Педро Альмодовара в жанрі ЛГБТ-вестерн, в якій головні ролі зіграли Ітан Хоук і Педро Паскаль.

Очолив журі фестивалю шведський режисер Рубен Остлунд, чия сатирична комедія "Трикутник смутку" отримала головний приз Канн минулого року. Решта членів журі поки невідомі.

Як Ембер Херд ледь не зруйнувала кар'єру Джонні Деппа

Американський актор Джонні Депп протягом трьох десятків років залишався однією з найбільш яскравих, харизматичних і успішних кінозірок Голлівуду. Однак все це він ледь не втратив після шлюборозлучного процесу з актрисою Ембер Херд.

Депп познайомився з молодою актрисою під час зйомок фільму "Ромовий щоденник" в 2011 році, та невдовзі між ними спалахнув бурхливий роман. Через Херд актор розірвав 14-річний стосунки з французькою актрисою і співачкою Ванессою Параді, з якою у нього двоє дітей.

У 2015 році Депп і Херд одружилися, проте вже навесні 2016 року актриса подала на розлучення. На початку 2017 року розлучення було офіційно оформлене, а всі суперечки між Деппом і Ембер – врегульовані. Однак незабаром Херд звинуватила Деппа в домашньому і сексуальному насильстві, в результаті чого він став ізгоєм у світі кіно: актор втратив кілька гучних ролей, включаючи продовження "Піратів Карибського моря" і "Фантастичних звірів", а більшість великих кіноподій оголосили йому бойкот.

Протягом декількох років Депп судився зі світовими таблоїдами і своєї колишньою, звинувачуючи їх у наклепі. Зрештою, після кількох програних судів, у червні 2022 року Депп виграв суд проти Херд, яку суд визнав винною в наклепі та зобов'язав виплатити колишньому чоловікові 10 млн доларів компенсації.

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